Krankheitsausfälle im Job laut Krankenkasse auf Höchststand

Der Krankenstand erreichte abermals die Rekordhöhe von 5,5 Prozent wie bereits 2022 . An jedem Tag waren also im Schnitt 55 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben. Der Krankenstand ist der höchste Wert seit Beginn der Analysen vor 25 Jahren. In den Jahren zuvor hatte er im Bereich von 4 Prozent gelegen.