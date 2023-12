Job: Krankheitstage wegen Psyche wachsen weiter

Immer mehr Berufstätige fallen laut einer Auswertung wegen psychischer Belastungen aus. Die Fehlzeiten wegen seelischer Leiden stiegen um 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 09.08.2023 | 0:25 min

Volkswirtschaftliche Kosten in Milliarden-Höhe

Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen bleibt auf hohem Niveau. In den letzten fünf Jahren kam es zu einer Erhöhung von 1,7 Prozent und in den letzten zehn Jahren zu einem Anstieg um 4,8 Prozent.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat erstmals eine psychische Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt. Ein Rettungssanitäter mit Posttraumatischer Belastungsstörung hatte geklagt. 22.06.2023 | 1:41 min

Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen

Die Ursachen seien vielfältig, hieß es in einer Antwort des Ministeriums von Mitte November. Neben gesamtgesellschaftlichen Faktoren wie Folgen aktueller Krisen werden demnach "die Ursachen auch in der größer werdenden Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen vermutet". Bedingt durch die Krisen sowie Entwicklungen wie Digitalisierung, Dekarbonisierung, den demografischen Wandel und Fachkräftemangel sei die Arbeitswelt in vielen Bereichen besonderen Veränderungsdynamiken ausgesetzt.