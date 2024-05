SIM-Swapping: Wie Betrüger Ihre Handynummer übernehmen

So geben sie sich beispielsweise als Paketzusteller aus, der vorgibt einen Bestätigungscode zu benötigen, um das Paket abstellen zu können. Telefonisch fragt er das Opfer nach einem per SMS übermittelten Code. Dass dieser nicht vom Paketdienst kommt, sondern vom Mobilfunkanbieter stammt, fällt dem Opfer oft nicht auf. In Wirklichkeit dient der Code nicht der Abstellerlaubnis, sondern ermöglicht den Betrüger*innen den Zugriff auf das Kundenkonto des Opfers beim Mobilfunkanbieter.