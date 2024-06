Sunday Scaries: Was tun gegen die Angst vor Montag?

Der Berg an Arbeit scheint unüberschaubar? Dann hilft es, alles in kleine Häppchen zu unterteilen, rät Psychologe Florian Becker. Zwischenziele und ein Fahrplan für die Woche machen den Weg leichter.



Der gute Montag beginnt quasi am Freitag, wenn man sich auf die neue Woche vorbereitet und sich überlegt, was man alles schon abgearbeitet hat.



Wichtig: Entspringt die Angst der Art der Arbeit, empfiehlt der Experte ein Gespräch mit dem Vorgesetzten: "Besprechen Sie proaktiv, welche Aufgaben Sie gerne machen möchten".