Wie die Buchbranche um junge Leser wirbt

Voll im Trend: Das bunte Buch

Hörbücher, Podcasts und E-Books konkurrieren mit den gedruckten Seiten, aber all das kann nicht bei Social Media gezeigt werden - ein gedrucktes Buch dagegen schon. Und so liegt das bunte Buch voll im Trend. Je schöner das Cover, desto wirkungsvoller bei Tiktok , Instagram und Co. Christoph Gondrom, Leiter des Loewe-Verlages, hat sich darauf eingestellt:

Ulrike Weber von der Stiftung Lesen hat bewusst Jugendliche dafür angesprochen, denn die wissen, was in dem Alter gefragt ist.

Weniger Bücher, weniger Bildung

Lesen bildet und macht glücklich

Doch die Inflation macht auch vor dem Buchhandel nicht halt: Bücher sind teuer geworden. Nicht nur Familien, auch Bibliotheken können sich nicht mehr so viele Bücher leisten. "Lesen bildet und trägt auch zur Bildung der Demokratie bei, indem ich mich informiere über meine eigene Filterblase hinaus und andere Meinungen kennenlerne", so Peter Kraus vom Cleff.

"All das muss stärker gefördert werden. Bibliotheken brauchen mehr öffentliche Mittel, mehr Buchläden müssen in die Innenstädte. Dieses Land muss in mehr in Bildung investieren."