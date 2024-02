Verlag streicht N-Wort aus Jim-Knopf-Büchern

Die Debatte über den Umgang mit rassistischer Sprache in Kinderbüchern wird seit Jahren geführt. Der Thienemann-Verlag hat nun Konsequenzen gezogen. In seiner Neuauflage des zeitlosen Klassikers "Jim Knopf" hat er das N-Wort gestrichen sowie Zeichnungen angepasst.

In Absprache mit den Erben des Autoren Michael Ende und ursprünglichen Illustratoren F.K. Tripp, wurden einige rassistische Formulierungen und Zeichnungen in den Bänden, "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" (1960) sowie "Jim Knopf und die Wilde 13" (1962) gestrichen.

So erscheint ab dem 24. Februar Jim Knopf nicht mehr als qualmender Schwarzer Junge mit besonders dicken pinken Lippen in den Kinderbüchern, sondern lächelt seinen Leserinnen und Lesern mit schmalem Grinsen, ohne Pfeife und mit angepasster Hautfarbe entgegen.

Jim Knopf: Für Kinder aber gegen Rassismus

In einem Pressestatement des Verlages heißt es dazu, man habe sich nach reiflicher Überlegung entschieden, das N-Wort zu streichen und die stereotypischen Beschreibungen zu reduzieren. Es ginge darum, dass "Kinder, die die Bücher jetzt lesen, diese sprachlichen Elemente nicht in ihren Alltagswortschatz übernehmen." Weiter heißt es in der Erklärung: "Wir sind sicher, damit ganz im Sinne von Michael Ende, der bekanntermaßen weltoffen, respektvoll und immer für die Kinder war, zu handeln".

Der Verlag begründet die Änderungen in Wort und Bild wohl überlegt zu haben - so steht in der Pressemitteilung: Das N-Wort habe der Autor nur Herrn Ärmel in den Mund gelegt, um auf die fehlende Weltoffenheit dieses typischen Untertans hinzuweisen. Heute jedoch könne "auch ein solch distanzierter Gebrauch als diskriminierend gewertet werden."