Jasmin Blunt: Mich hat es wirklich getroffen. Ich dachte mir: Das kann nicht sein, dass das eine Lektüre ist, die man jetzt im Unterricht behandeln soll. Wenn ich mit dem N-Wort konfrontiert werde, dann hält für mich für einen Moment die Welt an. Ich fühle mich sofort hineingezogen in historische Kontexte und stelle meine Beziehungen zu anderen Menschen in Frage: Wie sehen die mich? Was ist eigentlich meine Rolle in der Gesellschaft? Und mir dann vorzustellen, dass schwarze Schülerinnen und Schüler all diese Emotionen und Gedanken im Unterricht aufarbeiten sollen - das war für mich unvorstellbar.