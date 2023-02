Am 1. Dezember 1955 blieb Rosa Parks mutig auf ihrem Platz in einem Bus in Montgomery, Alabama sitzen, als sie vom weißen Busfahrer aufgefordert wurde, ihn an einen Weißen abzutreten. Das weltbekannte Foto entstand am 21. Dezember 1956, dem Tag nachdem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten Montgomerys diskriminierendes Bussystem für illegal erklärte.