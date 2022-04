Ein Moment in der Geschichte - Die Mondlandung

Mehr als 500 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt verfolgten in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli im Fernsehen, wie die Amerikaner Neil Armstrong und Buzz Aldrin den Mond betraten und Geschichte schrieben. Was sie nicht sahen, das erzählt "Ein Moment in der Geschichte". Um ein Haar wäre die Apollo-11-Mission gescheitert. Im Kontrollzentrum in Houston ging kurz vor der Landung ein Computeralarm los, man überlegte, die 25-Milliarden-Dollar-Unternehmung abzubrechen. Dann fanden die Astronauten in der Landefähre "Eagle" keinen geeigneten Platz zum Landen, sie hatten kaum noch Benzin und unter sich einen Krater voller Geröll.