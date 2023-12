Kinderbücher als Weihnachtsgeschenk: Fünf Buchtipps

Kami und Mika sind Zwillinge und langweilen sich gerade in ihrem Zimmer, als sie plötzlich von einer riesigen Chamäleonzunge in ein magisches Land gezogen werden. Wolkenhain liegt mitten in den Wolken und ist so ganz anders als die Erde. Es gibt sprechende Häuser, magische Tiere, köstliche Zuckerbrunnen und jeder darf so sein, wie er möchte. Hier erleben die Zwillinge ein spannendes Abenteuer und wachsen über sich hinaus.