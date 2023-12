Buchtipps: Sechs Bücher zum Verschenken und Selberlesen

Inspirierende Winter- und Weihnachtslektüre: Thea Dorn diskutiert mit Nele Pollatschek, Jagoda Marinić und Philipp Tingler. 01.12.2023 | 50:59 min

"Nincshof" von Johanna Sebauer

Das Dorf Nincshof soll vergessen werden. Das ist zumindest der Plan dreier Bewohner, die in Ruhe, Harmonie und Freiheit leben wollen. So wie es früher war, als noch keine Touristen ins Dorf kamen. Interneteinträge werden gelöscht, Straßenschilder abmontiert. Ihr Plan zeigt erste Erfolge, doch dann zieht eine Dokumentarfilmerin ins Dorf.

"22 Bahnen" von Caroline Wahl

"Blue Skies" von T.C. Boyle

"Cleopatra und Frankenstein" von Coco Mellors

Cleo und Frank lernen sich in der Silvesternacht kennen. Zwischen ihnen liegen 20 Jahre, aber das ist ihnen egal. Jede Berührung fühlt sich gut und richtig an. Die Zwei heiraten, trotz der Zweifel ihrer Freunde. Doch nach der Hochzeit beginnt ihr neuer Alltag und damit der Anfang vom Ende.

"Wenn Sie wüsste" von Freida McFadden

"Gidget. Mein Sommer in Malibu" von Frederik Kohner

Sommer, 1956: Die 15-jährige Franzie beobachtet am Strand von Malibu eine Gruppe Surfer, und sie entscheidet, dass sie genau das auch will: Sie will surfen. Von da an fährt sie täglich allein an den Strand und trainiert, denn sie will es sich und den Surferboys beweisen. Vor allem auch Jeff.