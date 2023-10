Für diese Analyse haben wir alle seit 2013 erschienenen "Spiegel"-Bestsellerlisten der Kategorie "Hardcover Belletristik" berücksichtigt. Wir haben uns hier an den erschienenen Ausgaben des "Spiegels" orientiert, Zeitraum: 31.12.2012 bis 21.10.2023. Wir haben die Top-Ten-Platzierungen von insgesamt 565 Wochen aufbereitet und untersucht. Zunächst haben wir alle verfügbaren Bestseller-Meldungen aus dem Archiv der Nachrichtenagentur dpa exportiert. Jede Woche meldet die dpa die Top Ten der "Spiegel"-Bestseller. In einem nächsten Schritt haben wir mit einem programmierten Skript die enthaltenen Informationen aus den dpa-Meldungen in eine strukturierte Form gebracht.



Einzelne fehlende Wochen haben wir identifiziert und ergänzt. Wochen, die in den dpa-Meldungen fehlten, konnten wir im "Spiegel"-Print-Archiv und im Online-Shop Lehmanns Media ausfindig machen.



Anschließend haben wir die Daten auf Fehler geprüft und korrigiert, unter anderem vielfältige Tippfehler und Nachmeldungen. Ein zentraler Punkt für die Analyse sind die Namen und Buchtitel. Die haben wir vereinheitlicht - aus J.K. Rowling wurde beispielsweise Joanne K. Rowling, Ferdinand Schirach um ein "von" ergänzt: zu Ferdinand von Schirach. Sollten Sie dennoch einen Fehler gefunden haben, schreiben Sie gerne an: zdfheute-feedback@zdf.de



Für die Analyse der Geschlechter haben wir die Vornamendatenbank von der Website www.albertmartin.de verwendet. In nicht eindeutigen Fällen haben wir manuell nachgeprüft und ergänzt, ob es sich um männliche, weibliche oder non-binäre Personen handelt.



Am Ende steht ein Datensatz mit mehr als 700 Buchtiteln von über 300 Autor*innen, die es seit 2013 auf die ersten zehn Plätze der "Spiegel"-Bestsellerliste geschafft haben.