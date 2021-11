Dörte Hansen wurde in Nordfriesland geboren, in ihrer Familie sprach man zunächst ausschließlich Plattdeutsch. Nach dem Abitur 1984 studierte sie an der Uni in Kiel Soziolinguistik, Anglistik, Romanistik und Frisistik (die Sprache ihrer Heimat). In Hamburg wurde sie 1994 mit einer soziolinguistischen Arbeit promoviert. Viele Jahre arbeitete Hansen als Journalistin für Hörfunksender der ARD, sowie für diverse Zeitschriften und bis 2012 als festangestellte Kulturredakteurin bei NDR Info.