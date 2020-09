Direkt aus Kreuzberg – für Salwa Benz ist das nicht nur eine Standortbestimmung, sondern Programm: Geboren und aufgewachsen im kreativen Epizentrum der Republik, hat Salwa den Vibe des spannendsten Bezirks Berlins von klein auf in sich aufgesogen. Salwa Benz aka Salwa Houmsi, hat sich in den letzten Jahren als eine der wichtigsten und stärksten Stimmen des deutschen Musikjournalismus etabliert. Und ihre kritische Stimme setzt sie ein: vor dem Mikrofon, sowie vor der Kamera. Im Spotify Original Podcast „Vor der Mio“, traf sie zuletzt die erfolgreichsten Rapper*innen Deutschlands und erzählte ihre Geschichten so persönlich und intim, wie sie zuvor nirgendwo anders zu hören waren. Von 2016 bis 2019 war sie Gesicht des investigativ-journalistischen, gesellschaftskritischen und mehrfach preisgekröntem zdf/funk Webvideo-Formats „Jäger & Sammler“. Daran anschließend bildet sie seit 2020 zusammen

mit Jo Schück das Moderationsduo für das neue Debattenformat „13 Fragen“, bei ZDF Kultur. Salwa Houmsi ist außerdem nicht nur wöchentlich im Tagesprogramm von Radio Fritz zu hören, sondern kuratiert zusätzlich eine eigene monatliche DJ Show beim Radiosender WDR/ COSMO. Ebenfalls für COSMO ist sie 14-tägig im Podcast „Machiavelli Push“ zu hören, um zusammen mit Jan Kawelke die neusten News aus Pop & Politik zu vereinen.