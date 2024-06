Andrew Tate ist ein ehemaliger Kickboxer, der nach seinem zweiten Weltmeistertitel 2013 in den sportlichen Ruhestand ging. Bekanntheit erlangte er erstmals als Teilnehmer der britischen Reality-Show "Big Brother". In den Jahren danach baute Andrew Tate gezielt seine sozialen Plattformen aus und erreichte mit seinen frauenfeindlichen Inhalten ein großes Publikum. 2015 wurde Andrew Tate bereits wegen eines Vorwurfs der Vergewaltigung von britischen Behörden festgenommen. Die Anklägerin erzählte in einem Interview mit VICE World News, Tate habe ihr Nachrichten geschickt mit: "I love raping you." In einer Sprachnachricht an das Opfer sagte er außerdem: "Am I a bad person? Because the more you didn’t like it, the more I enjoyed it. I fucking loved how much you hated it. It turned me on. Why am I like that?". In dem Interview mit VICE spricht die Frau detailliert von der Vergewaltigung von Andrew Tate. Die Anklage gegen Tate wurde von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen, da es laut der Polizei "an ounce of doubt" (einen Hauch Zweifel) gab.