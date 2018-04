Das literarische Quartett

Christine Westermann gehört neben Volker Weidermann zum festen Stamm der Sendung. 1948 in Erfurt geboren, war sie u.a. 1990 bis 2000 als freie Fernseh- und Hörfunk-Korrespondentin von San Francisco aus tätig, unter anderem für WDR Fernsehen "Aktuelle Stunde“, Moderation mit Frank Plasberg, "Zimmer frei“, Moderation mit Götz Alsmann, und Hörfunk "Montalk“, "Buchtipps“ und "Bücher – das Literaturmagazin“.

Veröffentlicht hat Westermann unter anderem: "Baby, wann heiratest Du mich“ (1999), "Ich glaube, er hat Schluss gemacht" (2000), "Aufforderung zum Tanz" (2008), "Karneval - Bilder und Geschichten" (2009), "Da geht noch was - mit 65 in die Kurve" (2013). Ausgezeichnet wurde die ehemalige Kolumnistin bei "buchjournal“ (2012) u.a. 2000 mit dem Adolf-Grimme-Preis (Sparte Unterhaltung). Und war Jury-Mitglied Deutscher Buchpreis 2011, "Deutscher Reporterpreis" 2013, 2014, 2015 (Berlin) und 2015 Mitglied der Jury "Unwort des Jahres 2014" (Darmstadt).