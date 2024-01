Quelle: Dumont

„Die Stadt und ihre ungewisse Mauer“, Dumont 2024.

Mit Siebzehn verliebt sich der Erzähler unsterblich in ein Mädchen. Ihr wahres Ich lebt in einer mystischen ummauerten Stadt, die nur betreten kann, wer seinen eigenen Schatten zurück lässt. Jahre später macht sich der Erzähler auf die Suche nach dem Mädchen, aber sie erkennt ihn nicht mehr. Enttäuscht zieht er nach Tokio, arbeitet im Buchhandel, hat wechselnde Beziehungen. Aber die Erinnerung an das Mädchen und die ummauerte Stadt lässt ihn nicht los. Schließlich kündigt er und nimmt eine Stelle in einer alten Bücherei in der 300 Kilometer entfernten Präfektur Fukushima an. Zunehmend aber gerät die Wirklichkeit ins Wanken und existenzielle Fragen stellen sich dem Erzähler. Ein Roman über eine verlorene Liebe, die Suche nach dem Selbst und der Überwindung von Mauern.