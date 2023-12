Beste Hörbücher: Tipps für fünf Hörbücher zum Verschenken

Weihnachten rückt näher und die Zeit fürs Geschenkebesorgen wird damit knapper. Was sich als Geschenk aber noch gut umsetzen lässt: ein Hörbuch. Fünf Empfehlungen für Sie.

Ob Krimi, Liebesgeschichte oder Unterhaltungsroman - gute Geschichten gibt es nicht nur zum Selberlesen, sondern auch für die Ohren als Hörbuch. Hier finden Sie fünf Hörbuch-Empfehlungen, mit denen Sie an Weihnachten eine entspannte oder auch spannende Auszeit verschenken können.

"Strom" von Tobias Schlegl

Der Test zeigt es eindeutig: Nora ist schwanger. Es ist ein Schock, steckt sie doch gerade mitten in der Ausbildung zur Notfallsanitäterin. Um der Entscheidung über ihre Zukunft zu entkommen, stürzt sie sich in ihr Praktikum auf einer Demenzstation . Hier trifft sie nicht nur auf Patient*innen, die oft unberechenbar erscheinen, sondern auch auf den Pfleger Frank, der für den Rausch des Rettens zum Mörder wird.

Ein spannendes und erschreckendes Buch über Machtmissbrauch Dauerstress und wahre Held*innen. Gelesen von Oliver Rohrbeck.

"Vom Ende der Nacht" von Claire Daverley

Will und Rosie könnten nicht unterschiedlicher sein und doch zieht es sie zueinander - immer wieder, auch wenn das Leben sie auseinandertreibt. Die Zwei lernen sich schon zu Schulzeiten kennen, sind von der ersten Begegnung an sehr vertraut miteinander. Das Kribbeln beginnt, Liebe bahnt sich an. Doch dann passiert etwas und ihre Welt zerbricht. Wie lange wird es dauern, bis sie den Mut haben, ihre Gefühle erneut zuzulassen?

Eine zauberhafte Liebesgeschichte, erzählt über mehrere Jahre, voller Tiefe, Wahrheit und verpasster Chancen. Gelesen von Heike Warmuth.

"Sylter Welle" von Max Richard Leßmann

In seiner Kindheit ist Max jede Sommerferien mit Oma Lore und Opa Ludwig nach Sylt gefahren. Zum Zelten auf den Campingplatz in Westerland. Mittlerweile ist Max erwachsen und seine Großeltern planen einen letzten Urlaub auf Sylt. Max wird eingeladen und er sagt zu. Dieses Mal geht es sogar in eine Ferienwohnung . Allerdings hat diese nur ein Schlafzimmer und Max wird darin ein Bett aus Kissen gebaut. Oma Lore spart schließlich gern.

Max Richard Leßmann erzählt mit herzlichem Blick von seinen Großeltern, den gemeinsamen Urlauben und ihren Konflikten. Kurzweilig, amüsant und doch auch sehr berührend. Ein Buch über Familienbande, Vergänglichkeit und Liebe. Das Hörbuch liest der Autor selbst.

"Die mörderischen Cunnighams" von Benjamin Stevenson

Eigentlich möchte Ernie Cunnigham lieber zu Hause bleiben, doch wenn Tante Katherine zum Familientreffen einlädt, hat man eigentlich keine Wahl - auch nicht, wenn das Verhältnis angespannt ist. Ernie hat vor Jahren seinen Bruder Michael wegen Mordes angezeigt, was ihm sehr übelgenommen wurde. Jetzt soll Michael aus der Haft entlassen werden und das will die Familie gemeinsam feiern, in einem abgelegenen Skiressort. Doch noch bevor die Party steigt, wird eine Leiche im Schnee entdeckt und Michael kann es nicht gewesen sein.

"Irgendwen haben wir doch alle auf dem Gewissen" ist der Untertitel dieses Krimis und er passt zu gut. Denn die Cunnighams haben alle ihre Geheimnisse. Eine Hommage an den klassischen Detektivroman - spannend, wendungsreich und humorvoll. Gelesen von Simon Jäger.

"Keine gute Geschichte" von Lisa Roy

Als ihre Oma Hilfe braucht, reist Arielle nach Essen-Katernberg, an den Ort ihrer Kindheit. Zwölf Jahre war sie nicht mehr da. Denn die Erinnerungen sind schmerzhaft und haben sie ferngehalten. Arielle war fünf Jahre alt, als ihre Mutter plötzlich verschwand. Von einem auf den anderen Moment war sie weg, einfach verschwunden. Bis heute weiß Arielle nicht: Hat ihre Mutter sie gewollt verlassen oder ist ihr was passiert? Und was verheimlicht eigentlich ihre Oma? Arielle will endlich Antworten.

Ein rauer Roman über Klasse und Herkunft, über Verlust und Trauer , über Familie. Sozialkritisch, berührend und derb. Gelesen von Lisa Hrdina.