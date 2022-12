Sylt im Winter

Für Muschelfischer Jan etwa ist der Winter in seiner Firma die beste Zeit des Jahres. Zwar bleibt sein kleines Bistro von November bis April geschlossen. Dafür brummt sein Exportgeschäft umso mehr. "Im Herbst und Winter gibt es die besten Muscheln", weiß Jan nach über 30 Jahren im Miesmuschel-Business. Mit dem Kutter werden die Meeresfrüchte entlang der Küste geerntet und dann fast komplett nach Belgien und die Niederlande verkauft. Hier gibt es kaum einen Supermarkt, der keine Miesmuscheln aus Sylt im Sortiment hat.



Für Aurelia und ihren Freund Boy-Ole ist der Sylter Winter großartig. Die beiden studieren unter der Woche in Flensburg. Spätestens am Wochenende stehen die beiden Kitesurfer aber wieder auf dem Brett. Kaltes Wasser kurz vor dem Gefrierpunkt macht ihnen nichts aus. "Das muss man aushalten. Nicht zu surfen ist für uns keine Alternative!" Der Winter hat für die beiden sogar zwei große Pluspunkte: "Im Winter haben wir deutlich stärkeren Wind. Und wir haben den Strand fast für uns allein. Im Sommer kämpft man um jeden Quadratmeter auf dem Wasser."



Gastronom Felix hat dieser Tage ungewöhnlich wenig Ruhe. Er hat das legendäre Restaurant "Sturmhaube" nach über fünf Jahren Leerstand wieder aus dem Dornröschenschlaf geholt. Das Restaurant wurde aufwendig saniert. Doch die Wiedereröffnung musste immer weiter verschoben werden. "Eigentlich wollte ich natürlich die Hauptsaison mitnehmen. Aber die Bauarbeiten zogen sich ewig in die Länge!" Lieferengpässe und Handwerkermangel haben Felix das Leben schwer gemacht. Die Hotelzimmer sind immer noch nicht fertig. Jetzt steht er vor der Herausforderung, mitten in der Winterflaute den Gastrobetrieb erfolgreich neu zu starten.



Eine "ZDF.reportage" von der Urlaubsinsel im Winter