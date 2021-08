Allein in Deutschland sind an die 400.000 kleine Schätze, sogenannte Caches, versteckt. Mit Hilfe von Koordinaten und einer Geocaching-App fürs Smartphone, könnt ihr die Verstecke aufspüren. Teilweise ist das echte Detektivarbeit! Im Versteck, also im Cache, gibt es immer ein "Logbuch", also ein Papier oder ein kleines Notizbuch, in das ihr euch mit Namen und Datum eintragt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr für jedes gefundene Versteck auch Punkte sammeln – manche Leute haben schon tausende! Danach verschließt ihr das Versteck wieder und macht euch weiter auf die Suche zum nächsten! Mehr übers Geocaching erfahrt ihr auch in dieser Löwenzahn-Sendung.

Geocaching