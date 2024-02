70 Jahre Pixi-Bücher: Kleiner Kobold hilft beim Lesenlernen

Diese Geschichte hätte dem Verleger Per Hjald Carlson gefallen. Denn als er 1954 die Bücher auf den Markt brachte, wollte er vor allem das Lesen fördern . Jedes Kind sollte ein Buch besitzen und Spaß am Lesen haben. Dieses Ziel verfolgt der Verlag noch heute, so Verlegerin Renate Herre.