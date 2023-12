Bildungsforscher-Studie: Kinder auf Schule nicht vorbereitet

Viele Kinder in Deutschland starten nach Einschätzung von Bildungsforschern nicht gut vorbereitet in ihr Schulleben.

Lesen und Schreiben lernten die Kinder zwar in der Schule , der Schriftspracherwerb beginne aber schon vor dem Schuleintritt, hieß es am Dienstag.

"Lehrkräfte brauchen mehr Freiräume", sagt Mathelehrer und Youtuber Daniel Jung. Deutschland müsse dringend Bürokratie abbauen und schnell in die Digitalisierung investieren. 06.12.2023 | 3:47 min

Frühe Lesesozialisation mit Bedeutung für spätere Lesekompetenz

Die meisten Fähigkeiten, wie zum Beispiel die meisten Buchstaben des Alphabets erkennen oder einige Wörter lesen zu können, sind in Deutschland schlechter ausgeprägt als im Mittel der EU.

Ist die digitale Schule ein Irrweg? Bildungspsychologen fordern mehr Papier und genaue Analysen darüber, wo digitale Medien sinnvoll sind und wo sie störend wirken. 06.12.2023 | 7:13 min

Iglu: Lese-Fähigkeiten im EU-Schnitt schlecht

In der repräsentativen Iglu-Erhebung gaben laut IFS 78 Prozent der 252 Schulleitungen an, dass weniger als 25 Prozent der Kinder ihrer Schule über grundlegende Kompetenzen verfügen, wenn sie in die erste Klasse kommen.