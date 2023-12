Modellprojekt Praxislerntage: Reinschnuppern in den Job

Modellprojekt: Praxislerntage : In der Schule für das (Berufs-)Leben lernen

von Annette Pöschel 03.12.2023 | 18:04 |

Sachsen-Anhalts Bildungsministerium will neue Wege gehen: Schüler der 8. und 9. Klasse schnuppern alle 14 Tage in Firmen Praxisluft. Was bringt den Jugendlichen das? Ein Besuch.