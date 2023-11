Lehrkräftemangel: Immer mehr Seiteneinsteiger an Schulen

2018 hatten erst 37 Prozent der Schulleitungen angegeben, Seiteneinsteiger einzustellen. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellte die Ergebnisse der Umfrage am Freitag beim Schulleitungskongress in Düsseldorf vor.

Um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, sollen in Hessen mehr Quereinsteiger gewonnen werden. Doch nicht alle sind für den Job geeignet. 03.05.2023 | 2:03 min

Lehrkräfte fehlen an allen Schulformen

130.000 Unterschriften hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gesammelt. Besonders auf dem Land ist der Lehrermangel groß. 12.10.2023 | 1:30 min

Lehrkräfte fehlen da, wo sie dringend gebraucht werden

An den Schulen , bei denen bereits Lehrkräfte fehlten, verschlimmere sich die Situation sogar noch, hieß es in einem schriftlichen Statement des stellvertretenden VBE-Bundesvorsitzenden, Tomi Neckov. An jeder fünften Schule fehlen demnach inzwischen mehr als 15 Prozent der Lehrkräfte.

Während die Schülerzahlen immer weiter steigen, gibt es immer weniger Lehrkräfte. 13.03.2023 | 1:20 min

Bildungsverband skeptisch bei Seiteneinsteigern

Experten schätzen: In Deutschland fehlen Zehntausende Pädagogen. Es herrscht Lehrermangel ohne Aussicht auf Besserung. 18.05.2023 | 28:36 min

Lehrermangel nicht das einzige Problem an Schulen

Kritisch sieht der Bildungsverband auch den künftigen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen (OGS). So sage ein Drittel der Grundschulleitungen, dass ihre jeweilige Kommune die Umsetzung bis zum Schuljahr 2026/27 nicht sicherstellen könne. Ab dann tritt bundesweit der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz zunächst in den ersten Klassenstufen in Grundschulen in Kraft.