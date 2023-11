Bildung und KI: Wie umgehen mit ChatGPT im Schulunterricht?

Grundsätzlich spricht er damit eine Frage an, die sich in Zukunft verstärkt stellt: Welche Kompetenzen und Kenntnisse müssen in der Schule vermittelt werden? Mit Blick auf das Thema KI ist es meiner Ansicht nach aber noch zu früh, um konkrete Reformen anzustoßen.

Wir stehen, was die KI-Technologie betrifft, noch am Anfang und wissen nicht, wie sie sich weiterentwickelt. Deshalb sollten wir die Frage systematisch angehen. Denn das Bildungssystem steht in der Verantwortung sorgfältig abzuwägen und zu prüfen, was wann im Bildungsplan verankert wird, und darf nicht ad hoc jedem Trend hinterherlaufen. Wir brauchen also zunächst noch mehr Forschung und Erfahrungswerte.