Von Singapur nach Deutschland: Zurück ins Pisa-Problemland

Die Doppelstunde Sport fällt aus. Der Vertretungslehrer zeigt stattdessen den Film "Das antike Rom". Die Rabauken der neunten Klasse nutzen die Gelegenheit und machen, was sie wollen. Die Fetzen fliegen. "Der Lehrer hat die Situation nicht in den Griff bekommen", erklärt mir mein Sohn, der - versichert er glaubhaft - nicht zu den Rabauken zählte. Am Abend sitzt er trotzdem über der kollektiv verhängten Strafarbeit und schreibt die Hausordnung ab. Es ist die Woche, in der Deutschlands üble Pisa-Noten bekannt werden.