Schule: Wie digitale Medien dem Lesen schaden

Ist die digitale Schule ein Irrweg? Bildungspsychologen fordern mehr Papier und genaue Analysen darüber, wo digitale Medien sinnvoll sind und wo sie störend wirken. 06.12.2023 | 7:13 min

Immer mehr Schüler und Schülerinnen werden mit geringen Deutschkenntnissen eingeschult, die Corona -Lockdowns gingen nicht spurlos an den Kindern vorbei und der Mangel an Lehrpersonal lähmt die Schulen. Vor allem aber wird das Potenzial digitaler Lern- und Organisationsmethoden nicht ausgeschöpft. Planlos eingesetzt können sie sogar mehr schaden als nützen.

Schulen werden mit Computern und Tablets ausgestattet

In Deutschland werden seit einigen Jahren immer mehr Schulen mit Computern und Co für Schüler und Schülerinnen ausgestattet - teils schon in Grundschulen.