Das Gute zum Wochenende: Ein Lichtblick nach dem Pisa-Schock

das schlechte Abschneiden bei der Pisa-Studie nagt am deutschen Selbstbild als Klassenprimus. In allen Disziplinen schneiden die Schüler*innen schlechter ab als noch 2018. Das Ergebnis ist eine Zäsur. Es heult wie eine Alarmsirene über die Pausenhöfe der Republik und wirft die alles entscheidende Frage danach auf, was wir besser machen können.

An der Alemannenschule im baden-württembergischen Wutöschingen gibt es darauf eine klare Antwort: alles. Die Gemeinschaftsschule möchte nicht weniger ändern als das ganze Schulsystem - und geht mit gutem Beispiel voran.

Statt Leistungsdruck stehen Spaß und eine positive Lernerfahrung im Vordergrund. Das gelingt vor allem durch gemeinschaftliche und selbstorganisierte Lernansätze. Zum Beispiel bekommen die Schüler*innen der Alemannenschule keinen klassischen Frontalunterricht, sondern lediglich 25 Minuten lang Informationen zu einem Thema. Danach bearbeiten sie den Stoff gemeinsam in Gruppen und unterstützen sich gegenseitig. Die Lehrkräfte helfen dort, wo sie gebraucht werden. Zusätzlich erhalten alle Schüler*innen einmal pro Woche eine persönliche Lernberatung.

Auch bei Tests und Klausuren geht die Gemeinschaftsschule einen unkonventionellen Weg. Die Schüler*innen können selbst entscheiden, wann sie sich gut genug vorbereitet fühlen, um sich prüfen zu lassen. Die Ergebnisse geben der Alemannenschule recht: Der Abitur-Schnitt ist 22 Prozent besser als der anderer Gymnasien.

Schule wird in Wutöschingen auch dort neu gedacht, wo die Pisa-Studie nicht hinschaut: bei der Digitalisierung. Denn auch in Sachen Medienkompetenz und digitaler Ausstattung schneiden deutsche Schulen im internationalen Vergleich schlecht ab. Im Gegensatz hierzu steht die Alemannenschule. Hier ist nicht nur das Arbeiten mit IPads, sondern auch das Erlernen eines bewussten Umgangs mit ChatGTP eine Selbstverständlichkeit.

Frischer pädagogischer Wind weht auch in der Havelmüller Schule in Berlin-Reinickendorf. An der inklusiven Grundschule ist es Konsens, dass alle Schüler*innen unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse haben. Der Weg, die verschiedenen Startbedingungen anzugleichen, führt auch hier über die Gemeinschaft. Durch das Konzept der Jahrgangsmischung lernen die Kinder von der ersten bis dritten und von der vierten bis sechsten Klasse zusammen. So können beispielsweise die älteren mit den jüngeren Lesen lernen und alle profitieren davon. Wie an der Alemannenschule soll auch hier Schule vor allem eins: Spaß machen. Es wird getanzt, gebastelt, geforscht und selbstverständlich auch jede Menge gelacht.

Innovative pädagogische Ansätze gibt es nicht nur an der Alemannen- oder der Havelmüllerschule. Sie finden statt. Und zwar an zahlreichen Schulen, ob auf dem Land oder im Kiez. Die Pisa-Studie kann also auch ein Aufbruch sein, um Bildung neu zu denken.

In diesem Sinne ermuntere ich Sie, egal ob innerhalb oder außerhalb des Klassenzimmers, nicht den Kopf hängenzulassen. Schönes Wochenende!

