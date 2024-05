Situationship: Zwischen Dating und Beziehung

"Ein One-Night-Stand ist das eine - mit einem Menschen regelmäßig intim zu sein, sich in den Arm zu nehmen oder zu kuscheln das andere", erklärt Paartherapeutin Piroska Gavallér-Rothe. Denn in Momenten, in denen man Seite an Seite liegt, wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. "Durch sanfte Berührungen und Streicheleinheiten werden der Botenstoff Serotonin und das 'Kuschel-' oder auch 'Liebeshormon' genannte Oxytocin ausgeschüttet", heißt es auf der Website der Medizinischen Universität Graz