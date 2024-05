"Ehe für Alle" in Deutschland: Wie es vor 25 Jahre begann

Die SPD war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit. "Als ich in die Fraktion gekommen bin, ich glaube, manche haben gedacht ich komme im Tutu oder geschminkt" erinnert sich Johannsen, der damals noch Kretschmann hieß. Später nahm er den Namen seines Ehemannes an. Dennoch schafft es das Vorhaben einer eingetragenen Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare in den rot-grünen Koalitionsvertrag. Zwei Jahre später, am 8. April 1999, beschließt der Senat unter SPD-Bürgermeister Otwin Runde die "Hamburger Ehe" gegen den Widerstand der CDU