Teddy Award: Raum für queere Filme auf der Berlinale

"All shall be well" - Alles wird gut sein: ein hoffnungsvoller Titel des Siegerfilms des Teddy Award auf der Berlinale 2024 . Regisseur Ray Yeung porträtiert darin zwei lesbische Frauen in ihren 60ern in Hongkong. Eine Altersgruppe, die auch in der queeren Community eher wenig Beachtung findet. Als eine von beiden stirbt, muss die andere um die gemeinsame Wohnung bangen. Spät muss sie sich noch einmal emanzipieren. Der Regisseur ist sichtlich stolz und dankbar: