Interview mit Martin Scorsese: "Immer noch ein Außenseiter"

Der Raum, in dem das Interview geführt wird, darf nicht zu warm sein. Das gereichte Wasser soll kalt, aber nicht zu kalt sein. Es ist ein Interview mit einem echten Star. Doch der Martin Scorsese, der dann zum Interview kommt, ist ausgesprochen zugewandt, freundlich und scherzt mit dem Team.

Eigentlich will der 81-Jährige nicht mehr so viel Rummel - nur ein Einzel-Interview auf der diesjährigen Berlinale hat Scorsese zugesagt - exklusiv fürs ZDF.

ZDFheute: Willkommen in Berlin - Sie bekommen den Willkommen in Berlin - Sie bekommen den Goldenen Bären für Ihr Lebenswerk . Wie fühlt sich das an?

Martin Scorsese: Für mich ist es ein bisschen surreal. Ich schaue nicht zurück auf mein Lebenswerk. Ich arbeite ja noch. Ich bin noch voll dabei.

Aber tatsächlich kann ich auf eine lange Schaffenszeit zurückblicken, und vielleicht ist es das, was am Ende von mir bleibt. Aber ich hoffe, noch ein bisschen weitermachen zu können.

Ich habe das Gefühl, dass ich noch etwas zu sagen habe und dass das die Menschen auch interessiert. Martin Scorsese, Regisseur

Martin Scorsese wurde 1942 in New York geboren und hat im Viertel "Little Italy" seine Kindheit verbracht. Seit den 1970er Jahren gilt er als Ikone des Hollywood-Kinos. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Taxi Driver" (1975), "Die Farbe des Geldes" (1986), "Good Fellas" (1990) und "Gangs of New York" (2002). Bei der Berlinale 2024 erhält der US-Regisseur den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk.

ZDFheute: Sie sind 81 Jahre alt. Sie haben immer noch Projekte, sind so stark. Was treibt Sie an?

Scorsese: Ich denke, es ist immer noch die Begeisterung. Ich wollte erst sagen, dass es darum geht, eine Geschichte mit Bildern zu erzählen.

Aber es geht um mehr. Es geht um die Form selbst, denke ich: Die Art und Weise, wie man heutzutage Geschichten fürs Kino erzählt, das offen für neue Technologien ist.

Aber in erster Linie geht es darum, sich mit Menschen, mit dem Individuum zu beschäftigen.

Das Interesse an Menschen treibt mich an. Ich bin neugierig auf andere Kulturen. Martin Scorsese, Regisseur

ZDFheute: Lassen Sie uns über Ihre Einflüsse sprechen. Sie sind in "Little Italy" in New York aufgewachsen. Wie hat Sie das als Person und auch Ihre Arbeit geprägt?

Scorsese: Da ging es zu wie auf einem Bruegel-Gemälde: Überall Menschen, Schlachtbetriebe, Knochenreste und die Tiere, die zum Schlachter gebracht werden, Fischgeschäfte und Metzgereien, Beerdigungsinstitute, Lebensmittelgeschäfte, Erfrischungsbars und Musik auf den Straßen aus Jukeboxen.

Es war sehr lebendig. Aber es war auch nicht alles schön. Martin Scorsese, Regisseur

Die Zuwanderer aus dem Süden Italiens haben ihre Familienstrukturen mitgebracht, die von den Dorfältesten ausgeht. Diese Ältesten wurden dann zu Kriminellen und führten kriminelle Familien an.

Das wusste ich damals nicht. Das waren normale Leute für mich. Aber mitten in dieser Atmosphäre bin ich aufgewachsen.

Und dann gab es da noch die katholische Kirche um die Ecke, die Old Saint Patrick’s Kathedrale, die erste katholische Kirche in New York, die um 1810 erbaut wurde. Dort bin ich zur Schule gegangen.

Als ich 1943 Asthma bekam und ich keinen Sport treiben oder herumlaufen durfte, verkroch ich mich mit ein paar Freunden in der Kirche oder im Kino. Martin Scorsese, Regisseur

In dieser Gegend habe ich versucht klarzukommen, bis ich es dann 1960 zur "New York University" geschafft habe.

ZDFheute: Sie haben so ein großes Herz für die Außenseiter. Für Menschen, die nicht die strahlenden Stars sind.

Scorsese: Oh ja, in mancher Hinsicht bin ich immer noch ein Außenseiter. Mein Ansatz war immer, von außen zu kommen und dann von innen das zu bekommen was einem nutzt. So bekommst du das, was du willst, wenn du dich richtig anstellst.

So habe ich innerhalb des Systems meine Filme machen können, aber ich blieb trotzdem immer am Rand. Martin Scorsese, Regisseur

ZDFheute: Was bedeutete Ihnen Film?

Scorsese: Die Frage ist ja, was Kunst ist!

Für mich bedeutet Kunst, das Leben zu feiern und es zu erforschen. Martin Scorsese, Regisseur

Aber Schönheit ist einfach der wichtigste Aspekt menschlicher Existenz. Das mit Hilfe der Kunst zu erforschen, nährt meine Seele.