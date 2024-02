Berlinale: Was die Filme von Scorsese so besonders macht

Bei der Berlinale 2024 hat ein deutscher Wettbewerbsbeitrag am ersten Wochenende für viel Aufmerksamkeit gesorgt: Der Film "Sterben" mit Lars Eidinger in der Hauptrolle. 19.02.2024 | 1:47 min

Der Regisseur und seine Obsessionen

Seit den 1970er Jahren gilt Scorsese als Ikone des zeitgenössischen Hollywood-Kinos. "Deine Aufgabe ist es, das Publikum für deine Obsessionen zu begeistern", wurde der Filmemacher einmal zitiert. Für eine dieser Obsessionen kann er Publikum und Kritiker immer wieder faszinieren: die Machenschaften der Mafia, ihre Gangster und die Gesetze der Straße, die der schmächtige New Yorker in vielen seiner Streifen schonungslos skizzierte.

Kindheit unter Mafiosi

1942 wurde Martin Scorsese als Sohn sizilianischer Arbeiter in New York geboren. Seine Kindheit verbrachte der kleine Junge im Viertel "Little Italy" - eine damals von mafiösen Strukturen und Straßenkriminalität geprägte Nachbarschaft. "Martin Scorseses Milieu-Erfahrungen verdanken sich seine besten Werke", schreibt die Neue Zürcher Zeitung viele Filme und Jahre später, "die Straßen von New York waren es, denen Martin Scorsese seine besten Stoffe abrang".

Der Film "Hexenkessel", eine harte Milieustudie über das Leben in den Straßen von New York, brachte ihm 1973 erstmals das Lob vieler Kritiker ein. In den folgenden Jahren flimmerten viele dieser Streifen über die Leinwand, die Leidenschaft Scorseses für das Mafia-Genre wurde mit "Good Fellas", "Casino" oder auch "The Irishman" besiegelt. Seine Erfahrungen und Beobachtungen aus der Kindheit zeigen sich in seiner Filmografie unentwegt.