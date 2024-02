Berlinale 2024: Das sollten Sie wissen

Wo gibt es Tickets und wie viel kosten sie?

Der Vorverkauf der Berlinale-Tickets hat schon am 12. Februar begonnen. Jeden Morgen werden um 10 Uhr die Karten für die Vorführungen in drei Tagen freigeschaltet. Für reguläre Vorstellungen beträgt der Eintrittspreis 15 Euro. Wer eine Vorführung im Berlinale-Palast sehen möchte, muss 18 Euro bezahlen.

Die Berlinale bietet Ermäßigungen für folgende Gruppen an: Schüler*innen, Studierende, Menschen mit Behinderung, Arbeitslose, Bürgergeldempfänger*innen, Inhaber*innen des Berlin-Tickets S und Bundesfreiwilligendienstleistende. Ein Nachweis muss am Einlass vorgelegt werden.

Wo werden die Filme gezeigt?

Der Berlinale-Palast am Potsdamer Platz im Herzen Berlins ist weltberühmt. Dort werden die größten Highlights gezeigt. Doch im ganzen Stadtgebiet gibt es Kinos, in denen die Filme und Dokumentationen laufen. Die meisten Vorführungen gibt es im Haus der Kulturen der Welt im Stadtteil Tiergarten und in der Verti Music Hall in Friedrichshain.