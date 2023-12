Scorseses "Killers of the Flower Moon" wird Film des Jahres

Neben "Killers of the Flower Moon" als bester Film listete der Verband neun weitere "Top Films" auf. Darunter sind "Barbie" , "Ferrari", "The Holdovers", "Maestro" "Oppenheimer" und "Poor Things" . Am 11. Januar 2024 sollen die Trophäen im Rahmen einer Gala in New York übergeben werden. Dem 1909 gegründeten National Board of Review gehören Filmhistoriker, Cineasten und Filmschaffende an.