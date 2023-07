Neue Filme und Serien : Die Streaming-Highlights im August

Ist eine Sache zu schön um wahr zu sein, dann ist meistens etwas daran faul. Aber wenn man sich etwas doch so sehr wünscht … dann sieht man den Haken an der Sache oft nicht. So sind wir Menschen nun mal. Und so sind eben auch Chloe und Melanie. Die Influencerin und die gerade arbeitslos gewordene Verkäuferin nehmen dankend die Einladung zu einer Luxus-Kreuzfahrt an - und sollen dort scheinbar einfach nur Reisefotos und Geschichten über das Luxusleben an Bord posten. Easy! Als die beiden bemerken, dass sie unwissentlich als Drogenkuriere fungieren, stecken sie schon tief im Schlamassel. Kommen sie da unbeschadet raus oder müssen sie am Ende doch ins Gefängnis? Drama nach einer wahren Begebenheit.