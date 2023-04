Serien und Filme : Die Streaming-Highlights im April

An Elon Musk scheiden sich die Geister - nicht erst seit seiner Übernahme von Twitter. Wie viel Genie steckt in ihm? Und wie viel Wahnsinn? Was an seinen provokanten Tweets ist spontan, was berechnend? Fest steht: Der Mann hat es mit seinen Unternehmen zu viel Geld gebracht. Und zu Macht. Wie Elon Musk agiert, was ihn antreibt, darum geht es in dieser Auftaktfolge über Tech-Titanen: die Gründer von Tesla, Facebook, Amazon und Microsoft.