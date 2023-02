Serien und Filme : Die Streaming-Highlights im März

Das Genre "Coming of age" steht ja gewöhnlich für Literatur oder Filme, die das Erwachsenwerden thematisieren. Was aber, wenn vermeintlich Erwachsene selber noch einen weiten Weg dorthin vor sich haben? Genau darum geht es hier: Um den kindsköpfigen Musiker Julian, der mit 30 wieder bei Mama in sein altes Kinderzimmer einzieht, weil seine Band ihn rausgeworfen hat. Und feststellen muss, dass seine Jugendliebe Marie auch wieder im Heimatort wohnt - als Lehrerin und mit dem 15-jährigen Sohn Ernst. Ja, er ist Julians Sohn - doch der biologische Papa hat so gar keine Vorstellung vom Vatersein. Und dann auch noch ein Pubertier! Sieht so aus, als könnten Vater und Sohn nun gemeinsam den Weg des Coming of age beschreiten. Witzig, feinfühlig und auch melancholisch. Acht Mal gute 20 Minuten fürs Herz und die Lachmuskeln.