Serien und Filme : Streaming-Highlights für Weihnachten

Einen dicken Schmöker in ein Spielfilmformat zu pressen, bringt gewöhnlich inhaltliche Verluste mit sich. So ist das nun mal mit Literaturverfilmungen. Was nicht unbedingt ein Nachtteil sein muss - wenn man nicht gerade jedes Wort auf die Goldwaage legt. David Copperfield von Charles Dickens ist so ein Werk, an dem sich Filmemacher seit 111 Jahren bereits x-fach abgearbeitet haben. Richtig, der erste Stummfilm erschien bereits 1911. Diese Version hier von 2019 greift den Stoff mit kräftigem Augenzwinkern und ganz viel Herz auf.