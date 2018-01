Dr. Vera Fendrich kam in die Klinik Hall, als ihr Vater noch dessen Leiter war. Sie gehörte zu der Art von Frauen, die es den Männern schwer machen, sich in sie zu verlieben. Alexander Kahnweiler nahm jedoch, zunächst auf Wunsch seines Chefs und in der Hoffnung auf einen Karrieresprung, die Herausforderung an, und traf sich mit ihr. Was schwerfällig begann, entwickelte sich zu einer Beziehung, die zwar oft kompliziert ist, aber Vera und Alexander bekommen immer wieder die Kurve. Seit Pflegekind Jens-Torben das Leben der zwei auf Trab hält, schwankt Vera zwischen Muttergefühlen und Genervtheit, da ihre beiden Männer ein geradezu magisches Doppel bilden. Umso angestrengter wägt sie ab, ob sie bereit ist, den nächsten Schritt zu tun ...



In der Klinik achtet Vera darauf, dass sich auch Alexander und sein Freund Dr. Martin Gruber an die Spielregeln halten. Der Enthusiasmus, mit dem die beiden aber bei der Sache sind, steckt sie immer wieder an. In ihrem Fachbereich, dem Labor, ist sie eine große Hilfe, wenn schnell gehandelt werden muss.