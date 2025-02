Martins Patient hat schon länger diffuse, wiederkehrende Schmerzen und zudem an Gewicht verloren. Bei seinem aktuellen Gefühlschaos scheint die Ursache auf der Hand zu liegen: Stress. Doch Martin glaubt nicht, dass die Symptome nur mit Dominiks mentaler Belastung zusammenhängen, was dieser indirekt bestätigt. Denn er ist verliebt und glücklich wie lange nicht.



Stattdessen mehren sich die Anzeichen auf eine chronische Erkrankung des Darms, was die selbstständige Architektin Rebecca verunsichert. Sie ist querschnittsgelähmt, hat eine angesehene, eigene Firma und ist sich nicht sicher, ob sie die Pflege eines kranken Partners leisten kann – und vor allem auch will.



Denn die Beziehung der beiden ist noch nicht gefestigt. Sie kennen sich erst seit ein paar Wochen, weil Rebecca Lene Eggers Firma beauftragt hatte, ihren Garten neu zu gestalten. Als sich Dominiks Gesundheitszustand trotz diverser Untersuchungsansätze durch Martin und Dr. Alexander Kahnweiler weiter verschlechtert, wird auch Rebecca in Mitleidenschaft gezogen.



Auf der Suche nach dem dringend benötigten Investor für den Landhandel wird der Spielraum für die Familien Pflüger und Gruber immer kleiner. Martin fällt es schwer, seinen Bruder Hans und seine Mutter Lisbeth mit dem Rücken zur Wand stehen zu sehen. Doch die beiden versuchen trotz aller Widrigkeiten, den Kopf hochzuhalten.