Im Grunde könnte alles so schön sein. Martin Grubers Ex-Freundin Anne hat den Gruberhof verlassen, und die Familie will trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation zusammenhalten. Lilli fiebert ihrer Führerscheinprüfung entgegen - ein weiterer Schritt in Richtung Erwachsensein.



Außerdem hat sie sich endgültig entschieden, in Martins Praxis eine Ausbildung zu beginnen. Zu viel für Hans, der ihre Arbeitskraft auf dem Hof fest eingeplant hatte. Ein Streit in der Familie ist programmiert. Als dann auch noch überraschend Ludwig Gruber, der jüngere Bruder von Lisbeths verstorbenem Mann, nach über 20 Jahren wiederauftaucht, wächst der Keil zwischen den Brüdern weiter.



Dem Bergdoktor bleibt allerdings kaum Zeit, zu verschnaufen. Seine Patientin Maja Maiwald erleidet regelmäßig Zusammenbrüche, die von starken Hustenanfällen begleitet werden. Martin vermutet eine allergische Reaktion, doch die Ursache bleibt weiter ein Rätsel. Ihr Mann Carsten ist besorgt um seine große Liebe. Er und Maja sind gerade dabei, ein Haus zu bauen.



Nur mit dem Nachwuchs will es seit einer Fehlgeburt vor zwei Jahren nicht mehr klappen. Als Martin routinemäßig die Blutwerte checkt, wird er stutzig: Offenbar verheimlicht die junge Frau etwas. Martins ganzes Einfühlungsvermögen ist gefragt. Warum verschweigt Maja ihrem Mann und ihm ein wichtiges Detail?