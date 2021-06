Lebensangst (2)

Martin Grubers schwerkranke Patientin Sandra Lennart möchte ihrem Leben in der Schweiz ein Ende setzen. Ihre Schwester Christina soll sie zu dieser Sterbehilfe-Organisation begleiten und Dr. Gruber muss vermitteln. Doch als eine neuerliche Untersuchung einen Lichtblick gibt, schöpft nicht nur Christina Hoffnung. Eine erneute Chemo-Therapie könnte Sandra durchaus helfen, doch sie weigert sich zunächst. Erst als Christina zustimmt, sie - falls die Behandlung nicht anschlägt - in die Schweiz zu begleiten, will sie einen letzten Versuch wagen.



Ludwig sorgt weiterhin für schlechte Stimmung auf dem Gruberhof. Martin ist um Lilli besorgt, weil er glaubt, dass Ludwig Einfluss auf Lilli nimmt. Hans' neuste Idee, einen Direktvertrieb der Milch aufzubauen und Ludwig dafür als dritte Arbeitskraft auf dem Hof zu haben, führt nur noch zu mehr Unmut.



Martins Freund Dr. Kahnweiler plagen derweil ganz andere Probleme. Bevor Vera einer Adoption von Jens-Torben zustimmen will, schickt sie Alexander nochmal ins Kinderheim, um mehr über die Familiengeschichte des Jungen herauszufinden. Was er dort erfährt, schockt ihn zutiefst: Er hatte vor geraumer Zeit ein Verhältnis mit Jens-Torbens Mutter! Ist der Junge vielleicht tatsächlich sein leiblicher Sohn? Und wie soll er das nur Vera erklären?