Der Bergdoktor

Trotz einer Reihe von Untersuchungen weiß Dr. Martin Gruber noch immer nicht, wie es zu so einem schnellen Verlauf der Nervenkrankheit seiner Patientin Theresa Haas kommen konnte. Doch sollte sie weiterhin so rasant fortschreiten, wird Theresa bald auf einen Rollstuhl angewiesen und somit nicht in der Lage sein, das Kind zu adoptieren.



Was bisher nur Martin Gruber weiß: Das ungeborene Kind, welches Theresas Schwester Greta angeblich als Leihmutter austrägt, ist das Resultat einer kurzen Affäre von Greta und Theresas Mann Thomas. Noch schwieriger wird die Situation aber, als die Adoption durch die Erkrankung von Theresa in Gefahr gerät und Greta, die keine Kinder will, plötzlich Mutter werden soll.



Auf dem Gruberhof steht Anne vor einer wichtigen Entscheidung: Soll sie das verlockende Angebot von Gregor annehmen und sich damit langfristig an den geschäftstüchtigen Milchbauern binden? Lisbeth hat ihre Zweifel an den Motiven, die hinter Gregors Hilfsbereitschaft stecken, und auch Martin ist alles andere als begeistert von der Idee. Doch er hat gerade andere Verpflichtungen: Franziska ist nach dem Tod ihres Vaters am Boden zerstört und braucht eine starke Schulter.