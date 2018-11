Alte Heimat, neue Heimat

Als Annikas Mutter starb, holte er das Mädchen in die große Stadt, doch die Kleine wünscht sich nichts sehnlicher, als wieder nach Hause zu ziehen - ihr Vater Klaus Hochstätter ist strikt dagegen. Als er Annika abholen will, gerät er mit seinem Sohn in einen Streit, den das Mädchen gar nicht überhören kann. Sie bricht mit einem Hustenanfall zusammen.



Dr. Martin Gruber und sein Kollege Kahnweiler sind sich einig, dass Annika unter psychosomatischen Symptomen leidet. Damit Klaus und Sebastian Hochstätter sich über eine Lösung einig werden können, versuchen die beiden Mediziner, Zeit zu gewinnen.



Als Martin Gruber bei Arthur Distelmeier vorbeischaut, um zu erfragen, wo dessen Tochter Anne steckt, geraten die zwei wieder in einen Streit. Die handfeste Auseinandersetzung endet jäh, als Anne auftaucht und dazwischengeht. Sie hat von dem provokanten Verhalten ihres Vaters die Nase voll und beschließt, die nächsten Tage bei Martin zu übernachten.



Dort leidet Lilli zurzeit unter akutem Liebeskummer. Ihr Freund Carsten, der mit seiner Band auf Tour geht, hat beschlossen, dass er keine feste Beziehung will. Große Sorgen bereitet ihrer Großmutter Lisbeth und ihrem Vater Hans der kaputte Hangmäher. Wenn sie diesen nicht nutzen können, bedeutet das nur noch mehr Arbeit. Hans weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht: Susanne und die kleine Sophia brauchen ihn. So pendelt er zwischen Hofarbeit und Familie - auch im Lokal ist seine Unterstützung nötig.