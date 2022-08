Der Bergdoktor

Ein gemeinsamer Abend mit Anne war der Plan, doch Franziska braucht Dr. Martin Gruber. Denn ihr Vater hatte einen schweren Unfall, und sie bittet Martin, zur Unterstützung mit nach München zu kommen. In der dortigen Klinik lernt er Franziskas Mutter kennen und wundert sich über das angespannte Verhältnis der beiden Frauen. Überhaupt ist ihm diese Zusammenkunft gerade etwas zu familiär.



Beruflich wird Martin von Theresa Haas vor eine Herausforderung gestellt. Seine Patientin leidet höchstwahrscheinlich an einer erblichen Nervenerkrankung, die das Leben der werdenden Mutter grundlegend verändern würde. Martin ahnt zunächst nicht, dass damit nicht nur ihre Adoptionspläne gefährdet sind, sondern auch das Leben des ungeborenen Kindes. Denn Theresas Schwester Greta hat sich als Leihmutter zur Verfügung gestellt und sich in Belgien eine befruchtete Eizelle von Theresa und ihrem Mann Thomas einpflanzen lassen. Doch dann stellt sich heraus, dass diese Sorge unbegründet ist.



Alexander Kahnweiler nutzt die Zeit, in der Vera in Hamburg ist, für ein neues Hobby. Er hat ein Wohnmobil gekauft! Auf dem Gruberhof steigt eine spontane Einweihungsparty, bei der Hans schmerzlich fehlt und Martin und Anne sich wieder gefährlich nahekommen.