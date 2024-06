Weil er fürchtet, unter Diabetes zu leiden, hat Sammy bisher verschwiegen, dass er bei den Schwindelanfällen immer ein eingeschränktes Sichtfeld hat. Ein schneller Blutzuckertest zeigt: Sammy hat keinen Diabetes. Martin fährt deshalb mit dem Jungen zum Angeln, um neurologische Tests zu machen. Als Tom Federer die beiden antrifft, wirft er Martin vor, seinem Sohn den Kampfgeist auszureden. Was steckt hinter dem Ehrgeiz des Vaters?



Als das Ergebnis der Blutuntersuchungen da ist und zu Sammys kognitiven Einschränkungen passt, erhärtet sich ein Verdacht: Der Junge hat vermutlich einen Mangel an Wachstumshormonen, ausgelöst durch eine Störung der Hypophyse. Klar ist schon jetzt: Er darf auf keinen Fall beim Geländelauf starten. Sammys Erleichterung darüber weilt nur kurz. Denn der Streit zwischen seinen Eltern scheint ein neues Level erreicht zu haben.



Rolf will Hans unterstützen und bietet ihm an, das Tierfutter bei ihm günstig einzukaufen und die Landmaschinen kostenlos auszuleihen. Hans und Lisbeth sind sich einig, dass das im Moment der einzige Weg ist, um mit der Grubermilch aus den Schulden zu kommen.



Doch wie erwartet stellt Martin sich quer: Er will nicht, dass sich die Pflügers noch weiter in die Angelegenheiten der Grubers einmischen. Hans ahnt, dass Martins Bedenken mit Sonja zu tun haben. Doch auch wenn er versichert, dass er seinem Bruder den One-Night-Stand verziehen hat – Martin lässt sich nicht umstimmen.