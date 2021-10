Dr. Martin Gruber ist froh, dass er seine Tochter Lilli an der Seite hat, als er nach dem überraschenden Tod von Roman Melchinger wieder die Praxis betritt. Der Schmerz ist groß, doch seine Patienten brauchen ihn. So wie Theresa Metzinger, die nach einem Schwächeanfall und den anschließenden Untersuchungen erfahren muss, dass sie schwanger ist - von ihrem 25 Jahre jüngeren Liebhaber!



Ihre Menopause hat die über 50-jährige Theresa bereits hinter sich, umso größer sind das Erstaunen und das Entsetzen über die Nachricht. Theresa ist verheiratet und möchte ihr bisheriges Leben mit Mann und den zwei erwachsenen Söhnen nicht aufgeben. Doch Chris Weigand, mit dem sie seit ein paar Monaten eine Affäre hat, kämpft um ihre Liebe. Trotz des großen Altersunterschiedes glaubt er an eine gemeinsame Zukunft.



Als sie die Beziehung beendet, ist er schwer enttäuscht. Gleichzeitig macht er sich Sorgen um ihren Gesundheitszustand, da sie vor seinen Augen einen Schwächeanfall erlitten hat. Als er Martin Gruber besucht, ist es Lillis Unbedachtheit, die dafür sorgt, dass er von der Schwangerschaft erfährt. Er freut sich, doch Theresa hat bereits beschlossen, dass sie eine Abtreibung will. Egal wie sie sich am Ende entscheiden wird, Martin sichert ihr seine Unterstützung zu.



Auch Ludwig Gruber, Martins Onkel, taucht nun öfter in der Praxis auf. Er kann an der verheißungsvollen Medizinstudie teilnehmen, die seinen Leberkrebs einbremsen könnte. Eine gute Gelegenheit für Martin, mit ihm ein ernstes Wort zu sprechen. Er erfährt, dass Ludwig seinen Erbteil am Gruberhof einfordert.