Martin ist zurück in Ellmau, die Trennung von Anne hat er überwunden. Nicht jedoch die Tatsache, dass sein Sohn bei Franziska in New York aufwachsen wird. Auch Lisbeth und Hans sind noch ziemlich mitgenommen, nicht zuletzt aus Sorgen um die Zukunft der "Grubermilch", denn Anne ist aus dem Geschäft ausgestiegen. Vorerst kann Linn sie unterstützen, aber langfristig braucht Hans eine andere Lösung.



Lilli hingegen hat erfreuliche Neuigkeiten: Nach einem Praktikum bei Dr. Vera Fendrich will sie ihre Matura nachholen, um danach Medizin zu studieren. Doch die gescheiterte Beziehung mit Robert lässt sie noch nicht los. War es richtig, sich von ihm zu trennen?



Unterdessen kümmert sich Martin um den Schafwirt Alois Bachmeier, der schon lange Patient bei ihm ist – und eigentlich immer topfit war. Doch nach zwei Schlaganfällen hat er eine Binswanger Enzephalopathie, eine Multi-Infarkt-Demenz. Als Martin ihn von der Klinik nach Hause begleitet, stellt er fest, dass sich Alois an beinahe nichts erinnert. Für Martin ist klar: Sein Patient ist pflegebedürftig.



Alois' Tochter Karin sieht das ganz genauso. Sie will den Hof verkaufen und Alois in einem Heim unterbringen – sehr zum Missfallen ihrer Tochter Josi. Die lebt seit drei Jahren bei ihrem Opa und macht dort eine Ausbildung. Doch sie ist minderjährig und kann ihre Mutter nicht umstimmen. Denn Karin will offenbar die Vergangenheit hinter sich lassen.