Dr. Martin Grubers Patientin Maja Maiwald erleidet immer öfter Zusammenbrüche, die von schweren Hustenanfällen begleitet werden. Bei einer routinemäßigen Blutuntersuchung hat Martin festgestellt, dass seine Patientin die Pille nimmt. Könnte das der Auslöser für die allergischen Reaktionen sein? Carsten Maiwald, der sich unbedingt Kinder mit seiner Frau wünscht, weiß von der Verhütung nichts. Martins ganzes Einfühlungsvermögen ist gefragt. Doch scheinbar löst auch nicht die Pille, sondern etwas anderes die starke Immunreaktion aus. Bald erhärtet sich ein schlimmer Verdacht in Martin, der - sollte er sich als wahr erweisen - die Liebe und die Zukunft von Maja und Carsten zerstören und beide in eine tiefe Krise stürzen könnte.



Auch familiär muss Martin einiges einstecken. Sein Bruder Hans gibt ihm die Schuld an der desolaten wirtschaftlichen Situation des Hofes. Erst habe er seine Ex-Freundin Anne vergrault, und nun sei auch nicht mehr mit Lillis Arbeitskraft zu rechnen. Problematisch ist vor allem aber das plötzliche Auftauchen von Ludwig Gruber. Der Onkel von Martin und Hans ist nicht ohne Grund vor 20 Jahren aus der Familie verbannt worden. Während Hans und Lilli die Familienbande wiederherstellen wollen, ist Martin überzeugt, dass seine Mutter Lisbeth über ein Wiedersehen alles andere als erfreut wäre. Sollen sie ihr überhaupt von Ludwigs Rückkehr erzählen?